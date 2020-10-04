В четверг, 1 октября, в Украине стартовала осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины, в рамках которой к военной службе будут привлечены тысячи украинцев. Как передают Українські Новини, Юридический портал объяснил, кто и почему освобождается от призыва.
Как утверждают эксперты, согласно ст. 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", освобождаются от призыва на военную службы следующие призывники:
- которым на день отправления на воинскую службу исполнилось 27 лет;
- имеющие проблемы со здоровьем, из-за которых признаются негодными к исполнению военной службы;
- которые прошли воинскую службу в других государствах до получения украинского гражданства;
- выполнившие обязанности военной службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;
- которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные звания офицерского состава;
- осужденные за совершение преступления к лишению свободы и отбывающие наказания;
- чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.
Кроме того, освобождение от призыва имеют призывники с проблемами и патологиями здоровья. Так выглядит перечень заболеваний, с которыми не берут на воинскую службу:
- кожные заболевания (экзема, псориаз, себорейный и атопический дерматит, кожный зуд, лимфаденит);
- все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, диафрагмальная и так далее);
- аллергия (конъюнктивит, дерматит и другие поражения слизистых и кожных покровов);
- ипертоническая болезнь I-III стадии;
- заболевания дыхательных путей (все виды бронхиальной астмы, осложнения после гриппа и пневмонии тяжелого течения);
- болезни позвоночника (сколиоз, остеохондроз, протрузии межпозвоночных дисков);
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- психические расстройства с периодическими соматическими проявлениями;
- заболевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка, подтвержденная рентгенологическим исследованием в условиях искусственной гипотонии);
- болезни сердца и сердечно-сосудистой системы (все формы стенокардии и легочно-сердечной недостаточности, нарушение сердечного ритма и тахикардия);
- вегетососудистая дистония с пароксизмальными нарушениями, подтвержденная невропатологом, психиатром, окулистом и эндокринологом в условиях стационара;
- плохое зрение (дальнозоркость или близорукость любого глаза более минус 6 диоптрий и астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах более минус 3 диоптрий).