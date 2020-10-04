Украина Осенний призыв 2020: кто может проигнорировать повестку на срочную службу

2020-10-04 12:00 300

 

Юристы объяснили, кто освобождается от призыва на срочную службу

В четверг, 1 октября, в Украине стартовала осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины, в рамках которой к военной службе будут привлечены тысячи украинцев. Как передают Українські Новини, Юридический портал объяснил, кто и почему освобождается от призыва.

Как утверждают эксперты, согласно ст. 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", освобождаются от призыва на военную службы следующие призывники:

  • которым на день отправления на воинскую службу исполнилось 27 лет;
  • имеющие проблемы со здоровьем, из-за которых признаются негодными к исполнению военной службы;
  • которые прошли воинскую службу в других государствах до получения украинского гражданства;
  • выполнившие обязанности военной службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;
  • которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные звания офицерского состава;
  • осужденные за совершение преступления к лишению свободы и отбывающие наказания;
  • чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Кроме того, освобождение от призыва имеют призывники с проблемами и патологиями здоровья. Так выглядит перечень заболеваний, с которыми не берут на воинскую службу:

  • кожные заболевания (экзема, псориаз, себорейный и атопический дерматит, кожный зуд, лимфаденит);
  • все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, диафрагмальная и так далее);
  • аллергия (конъюнктивит, дерматит и другие поражения слизистых и кожных покровов);
  • ипертоническая болезнь I-III стадии;
  • заболевания дыхательных путей (все виды бронхиальной астмы, осложнения после гриппа и пневмонии тяжелого течения);
  • болезни позвоночника (сколиоз, остеохондроз, протрузии межпозвоночных дисков);
  • заболевания опорно-двигательного аппарата;
  • психические расстройства с периодическими соматическими проявлениями;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка, подтвержденная рентгенологическим исследованием в условиях искусственной гипотонии);
  • болезни сердца и сердечно-сосудистой системы (все формы стенокардии и легочно-сердечной недостаточности, нарушение сердечного ритма и тахикардия);
  • вегетососудистая дистония с пароксизмальными нарушениями, подтвержденная невропатологом, психиатром, окулистом и эндокринологом в условиях стационара;
  • плохое зрение (дальнозоркость или близорукость любого глаза более минус 6 диоптрий и астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах более минус 3 диоптрий).
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