В четверг, 1 октября, в Украине стартовала осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины, в рамках которой к военной службе будут привлечены тысячи украинцев. Как передают Українські Новини, Юридический портал объяснил, кто и почему освобождается от призыва.

Как утверждают эксперты, согласно ст. 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", освобождаются от призыва на военную службы следующие призывники:

которым на день отправления на воинскую службу исполнилось 27 лет;

имеющие проблемы со здоровьем, из-за которых признаются негодными к исполнению военной службы;

которые прошли воинскую службу в других государствах до получения украинского гражданства;

выполнившие обязанности военной службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;

которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные звания офицерского состава;

осужденные за совершение преступления к лишению свободы и отбывающие наказания;

чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Кроме того, освобождение от призыва имеют призывники с проблемами и патологиями здоровья. Так выглядит перечень заболеваний, с которыми не берут на воинскую службу: