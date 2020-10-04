Украина В октябре магнитная буря ударит по украинцам с кошмарной силой, названы даты: «Три дня подряд...»

2020-10-04 12:30 573

Пережить тяжелые дни помогут несколько простых советов

Октябрь подготовил крайне неприятный «подарок» метеозависимым людям

В этом месяце ожидается самая сильная и самая продолжительная в 2020 году магнитная буря, передает «КП в Украине» со ссылкой на прогноз экспертов Лаборатории Солнца ФИАН.

Она будет продолжаться три дня подряд: с 21 по 23 октября, а ее сила составит пять баллов из десяти. Затем еще шесть дней ожидается сильное возбуждение магнитосферы (четыре балла из десяти).

По словам специалистов, подобного не наблюдалось уже несколько лет.

Магнитные бури больше всего «бьют» по метеозависимым и пожилым людям. В этот период у них может наблюдаться слабость и головные боли. Некоторые чувствуют общее недомогание еще накануне магнитной бури. Среди чувствительных также аллергики, гипертоники и люди, которые склонны к психологическим расстройствам.

Чтобы минимизировать последствия для организма в эти дни, необходимо пораньше ложиться спать пораньше, причем сон должен быть не меньше восьми часов. Горячую ванну следует заменить контрастным душем.

Чтобы легче пережить тяжелый период, эксперты советуют метеозависимым людям в конце рабочей недели снизить физические нагрузки, избегать стрессов, начинать день контрастным душем, а заканчивать расслабляющей ванной с эфирными маслами: лаванды, мяты или мелиссы, бергамота.

Хорошим решением станет прием лечебных трав. В борьбе со стрессом помогут настойки валерианы, пиона, пустырника.

Артериальное давление и кровообращение нормализируют чаи с малиной, земляникой, мятой, шиповником, мелиссой, зверобоем. Они также хороши при профилактике головных болей и головокружений.

Активные спортивные занятия в этот период лучше заменить йогой, поменьше садиться за руль и носить с собой набор необходимых медикаментов.

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