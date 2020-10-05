Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба

2020-10-05 11:42 174

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса четыре раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным штаба ООС, недалеко от Авдеевки и Катериновки зафиксированы вражеские выстрелы из стрелкового оружия, а около Водяного - из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

Подразделения ВСУ совместно с пожарными ГосЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров. Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар и Шумы.

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