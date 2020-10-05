Украина Украинцев ждет эксперимент с «новыми пенсиями»

2020-10-05 18:00 402

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил, что новая пенсионная система, анонсированная Кабмином Украины, будет действовать не для всех категорий граждан.

Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24».

При этом Павловский подчеркнул, что они будут касаться лишь тех людей, которые работают на вредных производствах.

«Во-первых, не сразу и не для всех (будет введена система. – Ред.). Насколько я понимаю, речь идет о законопроекте, там говорится о так называемых профессиональных накопительных фондах, и они будут касаться только тех людей, которые работают на вредных производствах. Пока нет законопроекта, который бы вводил обязательную государственную накопительную систему для всех граждан. И опять-таки там будет идти речь о тех, кто моложе 35 лет…», – отметил он.

Эксперт также выразил мнение, что сначала будет «тестирование» на отдельных гражданах. «Сначала протестуют на профессиональных системах для отдельных категорий людей, которых не так уж и много, и потом, если будет удачно, внедрят для остальных».

Вдобавок к этому Павловский он обратил внимание на риски введения накопительной системы в условиях кризиса, подчеркнул, что есть много отговорок и угроз.

«Нужно отметить, что здесь есть много оговорок и угроз. Например, представители МВФ, Всемирного банка неоднократно писали руководителям Украины, чтобы они не спешили в условиях войны и экономического кризиса вводить накопительную пенсионную систему, потому что опыт тех же восточноевропейских стран, которые это делали во время кризиса 2008 года, показывает, что эти системы могут превратиться в одну большую финансовую пирамиду. Чтобы они были успешны, нужно, чтобы доходность на этих накопительных счетах хотя бы на 3% превышала средний уровень инфляции по стране», – объяснил эксперт.

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