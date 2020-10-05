Украина Синоптики спрогнозировали погоду на вторую неделю октября

2020-10-05 21:00 102

Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю и предупредили об опасности

В Украине в течение недели будет теплая погода, но на западе и севере страны в ближайшие сутки будет ветрено.

Об этом сообщает ТСН.Неделя.

Украина в настоящее время является одной из самых теплых точек на карте континента, и эта тенденция пока продолжится.

"В течение следующей недели температура будет держаться отметки от +18 на востоке до +24 на западе. Однако этот регион продолжат заливать дожди. Они и собьют температуру почти на 10 градусов", - говорится в сюжете.

Однако, из-за усиления ветра на западе и севере Украины, следует обходить стороной деревья и рекламные конструкции.

Несмотря на то, что на деревьях уже желтеют листья, метеорологическая осень еще не наступила. Все из-за того, что среднесуточная температура не опускалась ниже + 15 градусов.

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