Украина Сутки на Донбассе: зафиксировано два нарушения режима тишины

2020-10-06 13:44 219

За минувшие сутки в районах ответственности украинских сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Потерь и ранений среди украинских защитников незафиксировано.

Как сообщили в штабе ООС, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет. В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В зоне ООС военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГосЧС ликвидировали пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар и Шумы. 

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