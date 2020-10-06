Коронавирус У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни

2020-10-06 12:43 228

У мэра Умани Черкасской области Александра Цебрия обнаружена двухсторонняя пневмония, его госпитализировали. 

"Сегодня в обед мне стало плохо. Я почувствовал слабость, померил температуру – 38,5, потерял обоняние. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которая показала двухстороннюю пневмонию. Я вызвал "скорую помощь", меня обследовали. Послушали легкие и сказали, что действительно есть воспаление на начальной стадии и настояли на госпитализации", - сообщил Цебрий  в своем видеообращении в Facebook.

На данный момент он находится в инфекционном отделении местной больницы, где сдал ПЛР-тест на COVID-19. Результаты должны быть уже сегодня. Цебрий надеется, что у него ничего страшного нет, и с ним все будет хорошо.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19

2020-10-06 14:45 126

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19

2020-10-06 14:45 126

В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно

2020-10-06 14:16 189

У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни

2020-10-06 12:43 228

С 6 октября Париж и пригороды признаны зоной максимальной опасности

2020-10-06 08:38 498
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19 2020-10-06 14:45 126
В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно 2020-10-06 14:16 189
У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни 2020-10-06 12:43 228
С 6 октября Париж и пригороды признаны зоной максимальной опасности 2020-10-06 08:38 498

Лента

15:12 Лидеры Азербайджана и Армении кичатся победами в Twitter и Facebook
14:45 Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19
14:16 В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно
13:44 Сутки на Донбассе: зафиксировано два нарушения режима тишины
13:12 В ООН сообщили, сколько мирных граждан погибло в Нагорном Карабахе
12:43 У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни
КАРТА 12:14 Сегодня в Украине будет дождливо, но резкого похолодания ждать не стоит
11:42 Майдан в Киргизии: президент приказал силовикам не открывать огонь
11:16 Страны Евросоюза начали отозвать своих послов из Беларуси
10:39 Зеленский заявил, что ему нужны прямые переговоры с Путиным