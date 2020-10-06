Коронавирус У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни

2020-10-06 12:43 228

У мэра Умани Черкасской области Александра Цебрия обнаружена двухсторонняя пневмония, его госпитализировали.

"Сегодня в обед мне стало плохо. Я почувствовал слабость, померил температуру – 38,5, потерял обоняние. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которая показала двухстороннюю пневмонию. Я вызвал "скорую помощь", меня обследовали. Послушали легкие и сказали, что действительно есть воспаление на начальной стадии и настояли на госпитализации", - сообщил Цебрий в своем видеообращении в Facebook.

На данный момент он находится в инфекционном отделении местной больницы, где сдал ПЛР-тест на COVID-19. Результаты должны быть уже сегодня. Цебрий надеется, что у него ничего страшного нет, и с ним все будет хорошо.

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