Коронавирус Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19

2020-10-06 14:45 126

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что в ноябре-декабре его ведомство увеличит ежесуточный уровень тестирования в Украине на Covid-19 до 50 тысяч.

"Относительно ПЦР-тестов - мы хотим выйти где-то на 50 тысяч... я думаю с середины ноября, ближе к декабрю. Но я думаю, как только мы запустим тесты на антиген к Covid-19, мы выровняем ситуацию, потому что это практически аналог ПЦР, и мы существенно увеличим количество тестирований", - заявил Степанов, передает "Укринформ".

По словам чиновника, количество тестов зависит и от наличия оборудования, и от обучения работников лабораторий.

Напомним, минувшим летом Минздрав почти в 30 раз увеличил количество лабораторий для ПЦР-тестирования с начала пандемии.

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