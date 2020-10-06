Мир Навальный заявил о "наркотрипе" после комы

2020-10-06 16:30 258

Алексей Навальный испытал полусмерть, потом кому, а потом еще и "наркотические адские галлюцинации".

Российский оппозицонер Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю, обнародованном во вторник, 6 октября, рассказал об ощущениях, которые он испытывал во время пребывания в коме и во время выхода из этого состояния.

Так, по его словам, во время комы он ничего не чувствовал.

"Ты просто спишь в полной отключке, это не похоже на сон", – сказал он.

При этом Навальный отметил, что выход из этого состояния совсем не похож на то, как это показывают в кино: он 18 дней был "жестко на наркоте", а потом его снимали с нее.

"Я испытал полусмерть, потом кому, а потом еще и наркотические адские галлюцинации. Весь этот наркотрип, прямо как в Пелевине или в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", по полной программе", – заявил он.

В течение продолжительного времени Навальному казалось, что он жил в другой реальности: ему якобы сказали, что он попал в аварию в Берлине, и японский профессор "сделает новые ноги и новую спину".

"Это не то, что видел, это было реально. Это была штука, с которой я жил несколько дней. Это было, видимо, в тот момент, либо когда я еще спал, либо когда я сидел с открытым ртом и не узнавал людей, а в своей голове я вел с ними увлекательные диалоги… Это была даже не галлюцинация, это реальность", – поделился оппозиицонер.

Он отметил, что понимал, что лежит в больнице и ему плохо, а также то, что он вышел из комы.

"Галлюцинации, в моем случае, это никакие не розовые слоны, не говорящие зайцы, это никакие не приятные ощущения, это довольно адская фигня… Это было очень плохо", – признался Навальный.

Ранее Навальный озвучил стоимость своего лечения в Германии. Он отметил, что есть люди, которые готовы помочь в оплате и они станут известны общественности.

Также сообщалось, что Навальный рассказал о том, как его посетила канцлер Германии Ангела Меркель. По его словам, они разговаривали на руском языке.

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