Украина Перерасчет пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли подробности: "Не менее 27 лет..."

2020-10-06 18:30 210

 

В Пенсионном фонде раскрыли украинцам детали перерасчета пенсий

На данной момент в Украине делают начисление выплат по выслуге лет и по возрасту. Известны случаи, когда пенсия уже назначена, но человек продолжает работать.

В Пенсионном фонде рассказали, стоит ли делать перерасчет с одного вида пенсии на другой.

Так, если работающий на другой должности пенсионер и получающий средства за выслугу лет, решил спустя время перейти на другой вид выплат, ему могут назначить пенсию по возрасту. Только показатель средней зарплаты для начисления разных пенсий не одинаковый.

По статье 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», люди могут получать пенсии, достигнув 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 27 лет.

В документе отмечается, что пенсионеру позволено поменять вид пенсий со дня подачи заявления. В его пенсионном должны быть документы о страховом стаже, зарплате (доходе) и другие.

При переводе применяется показатель средней зарплаты, который учитывался во время назначения предыдущего вида пенсии.

Таким образом, при переводе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту будет применен показатель средней зарплаты, который учитывался при назначении пенсии за выслугу лет, увеличенный на коэффициенты повышения показателя (1,17 и 1,11). 

 Напомним, когда между Украиной и другой страной существует соответствующий договор о выплате пенсии гражданину Украины этим государством, то соответствующие выплаты украинец может получить там, где трудился. 
 
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