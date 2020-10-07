Украина На Донбассе зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня

2020-10-07 11:42 279

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса дважды нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщили в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия - неподалеку Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Кроме того, за минувшие сутки военнослужащими ВСУ совместно с пожарными ГосЧС были локализованы пожары вблизи населенных пунктов Болотенное, Майорск, Екатериновка, Попасная, Хутор Вольный и Станица Луганская.

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