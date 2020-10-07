Мир Тихановская в Берлине встретилась с Меркель и лидерами немецкой политики

2020-10-07 14:14 147

Как сообщает Dw, сбежавшая из Беларуси оппозиционер Светлана Тихановская встретилась в Берлине  с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также депутатами из парламентских фракций "Зеленых" и ХДС/ХСС.

Тихановская в беседе с Меркель заявила, что протесты "являются не борьбой против России или Европы, а следствием внутреннего белорусского кризиса. И сейчас главная цель народа - провести новые выборы".

"Важно провести их в ближайшем будущем, потому что в течение 26 лет люди [в Беларуси] жили под давлением и не желают больше с этим мириться", - добавила Светлана Тихановская, подводя итоги встречи с канцлером.

Как сообщает Irish Times, Тихановская после встречи с Меркель сказала, что Германия, Франция и Россия могут выступить посредниками в переговорах между белорусской оппозицией и Александром Лукашенко, который столкнулся с крупнейшими протестами за время своего 26-летнего правления после фальсификации результатов выборов в начале августа.

О деталях беседы Тихановской с Меркель подробностей не сообщалось, однако, как отмечают немецкие наблюдатели, важен сам факт встречи у канцлера. Тем самым Ангела Меркель дает Александру Лукашенко совершенно недвусмысленный сигнал: с кем она готова иметь дело, а с кем нет.

В тот же день Тихановская встретилась с представителями фракций "Зеленых" и блока консерваторов ХДС/ХСС.

"Мы поддерживаем требование проведения свободных и тайных выборов, требуем прекратить насилие и освободить заключенных", - заявила сопредседательница фракции "Зеленых" Катрин Гёринг-Эккардт.

По итогам встречи с Тихановской, сопредседательница партии "Зеленых" Анналена Бербок заявила о необходимости усилить давление Германии и всего ЕС на режим в Минске.

"Мы считаем ошибкой, что страны ЕС включили в санкционный список только 40 человек и что среди них нет самого Лукашенко. Ведь Лукашенко несет ответственность за применение массового насилия против собственного населения, за изнасилования, за похищения даже несовершеннолетних подростков, это не может оставаться без последствий",- сказала Бербок.

Немецкие консерваторы из ХДС/ХСС однозначно встали на сторону протестующих белорусов, потребовали немедленно отпустить арестованных и привлечь к уголовной ответственности тех, кто применял насилие и фальсифицировал результаты выборов.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак назвал Тихановскую символом белорусского движения за свободу.

"Лукашенко не является избранным президентом, фальсификаторы выборов не могут быть их победителями", - заявил генеральный секретарь ХДС Цимиак.

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