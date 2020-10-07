Украина Коболев рассказал, что будет с ценами на газ зимой

2020-10-07 18:00 372

 

Глава правления НАК «НАфтогаз Украины» Андрей Коболев выразил уверенность, что этой зимой цены на газ снизятся.

Об этом он сказал в ходе Ukrainian Energy Day во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы в Нафтогазе, кто анализирует статистику и составляет прогнозы на будущее, уверены, что цена на газ упадет этой зимой», – подчеркнул Коболев.

При этом он отметил, что это объясняется тем, что в газохранилищах находится рекордный объем газа – 28 млрд кубометров. По его словам, «необычность рекорда» в том, что большая часть газа принадлежит частным игрокам.

«Если весь этот объем направится украинским, а также европейским потребителям, то большая вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках», – объяснил Коболев.

Он также рассказал, что компании закачали такое количество газа для того, чтобы обезопасить прохождение отопительного сезона и чтобы заработать дополнительные средства на разнице между летними и зимними ценами.

Вдобавок к этому Коболев отметил, что снижение цены на газ будет иметь негативное влияние на украинские газодобывающие компании.

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