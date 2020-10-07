Украина Минфин высказался о «минималке» в 6000 грн

2020-10-07 18:30 279

 

Первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин прокомментировал повышение минимальной зарплаты и объяснил рост затрат на чиновников в госбюджете в 2021 году.

Об этом он рассказал изданию The Page.

По словам Улютина, то, что повышение минималки может ударить по бизнесу, является мифом. Он отметил, что минимальная зарплата в размере 6 тыс. грн - это 48% средней заработной платы по стране. При этом последняя уже ушла от такого размера зарплаты.

«Это больше ориентир именно для нижнего звена выплаты заработной платы, которых не очень много и которые получают минимальную зарплату», - сказал он.

Улютин также отметил, что министерство проводило выплаты в рамках программы по частичной безработице в связи с коронавирусом. Условиями было определено, что для того, чтобы человек мог принять в ней участие, в течение шести месяцев, до этого она должна была платить налоги (единый социальный взнос) – взносы в Фонд по безработице. В результате выплаты в основном были меньше 4,7 тыс. грн, в связи с тем, что люди платили налоги с данной суммы и их трудоустраивали, выплачивая именно такую ​​зарплату.

Замминистра подчеркнул, что это своего рода скрытая занятость, которая не дает возможностей для развития экономики государства. «Они потом в старости получать пенсию именно с этой суммы (4,7 тыс. грн), а не с реальной заработной платы, которую получали. Плюс это стимулирование теневой экономики, которая формирует теневую часть заработной платы. То есть в комплексе поднятия до 6 тыс. грн несет как прямую социальную миссию, так и частично борется с этими теневыми доходами и теневой занятостью».

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