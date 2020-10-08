Украина На Буковине и Франковщине ожидается повышение уровней воды в реках

2020-10-08 14:11 69

В реках Черновицкой и Ивано-Франковской областей 8 - 9 октября ожидается повышение уровней воды в связи с ожидаемыми значительными осадками.

"8 - 9 октября в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС добавили, что серьезных  последствий не ожидается.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что на большей части территории страны ожидаются дожди, местами очень сильные с грозами.

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