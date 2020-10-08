Украина В Кабмине уверяют, что повышения тарифов на услуги ЖКХ не будет

2020-10-08 12:15 216

Причины для повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине сейчас отсутствуют.

"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - рассказал министр развития общин и регионов Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина.

Чиновник заявил, что есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов.

По его словам, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, обеспечивающие покрытие 70% затрат на термомодернизацию.

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