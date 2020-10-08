Украина В Житомирской области нашли мертвыми троих военных-контрактников

2020-10-08 16:30 243

В селе Новоивницкое Житомирской области обнаружили тела троих военнослужащих-контрактников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

По данным правоохранителей, военных нашли на съемной квартире их сожители.

При поверхностном осмотре телесных повреждений у умерших не обнаружили.

Также в полиции отметили, что скончались 23-летний уроженцы Сумской и Днепропетровской областей, а также 21-летний уроженец города Черновцы.

Все они проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили.

На месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП в Житомирской области и Андрушовского отделения полиции.