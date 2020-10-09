Мир Президент Киргизии заявил, что готов уйти в отставку при одном условии

2020-10-09 09:12 201

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку, как только ситуация в стране нормализуется, сообщает Интерфакс.

В заявлении, распространенном его пресс-службой в пятницу, Жээнбеков признает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки.

"Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в парламент. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - отметил Жээнбеков.

Он считает, что необходимо также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

"Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана", - заявил Жээнбеков.

При этом он снова призвал все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе.

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