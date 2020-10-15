Политика Из-за массовых протестов президент Кыргызстана сам ушел в отставку

2020-10-15 12:11 123

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в четверг, 15 октября, объявил о сложении полномочий, сообщает его пресс-служба.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в заявлении.
"Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам”, - заявил Жээнбеков.

Он отметил, что уходит, потому что даже после назначения оппозиционера Жапарова премьером протесты не стихают. А он не хочет новой волны насилия.

Накануне Жээнбеков обещал, что уйдет в отставку после парламентских выборов, дату которых должны назвать в ближайшие месяц-два.

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