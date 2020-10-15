Из-за массовых протестов президент Кыргызстана сам ушел в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в четверг, 15 октября, объявил о сложении полномочий, сообщает его пресс-служба.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в заявлении.
"Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам”, - заявил Жээнбеков.
Он отметил, что уходит, потому что даже после назначения оппозиционера Жапарова премьером протесты не стихают. А он не хочет новой волны насилия.
Накануне Жээнбеков обещал, что уйдет в отставку после парламентских выборов, дату которых должны назвать в ближайшие месяц-два.
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