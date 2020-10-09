Украина Следить за выборами в Украине будут более двухсот иностранных наблюдателей

2020-10-09 11:14 81

ЦИК аккредитовал еще 78 иностранных наблюдателей на местных выборах в Украине. В общем уже зарегистрировали 205 официальных иностранных наблюдателей, сообщает пресс-служба Центризбирома.

Таким образом, констатируют в Комиссии, на местных выборах аккредитовано  14 официальных наблюдателей от трех иностранных государств и 191 - от шести международных организаций.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот же день пройдут довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области.

Ранее в ЦИК заявили, что избиратели с коронавирусом смогут голосовать на выборах. Для избирателей с признаками респираторного заболевания выделят отдельную кабинку для голосования, которую будут дезинфицировать после каждого избирателя.

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