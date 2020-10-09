Украина В ОБСЕ заявили, что сепаратисты ограничивают возможности миссии

2020-10-09 13:16 216

За время перемирия на Донбассе ни один гражданский не был убит или ранен в результате обстрелов, сообщил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает Укринформ.

Также он сообщил, что до сих пор остаются ограничения, наложенные на линии соприкосновения подконтрольными РФ вооруженными формированиями, что "существенно препятствует перемещению наблюдателей ОБСЕ в районы, которые не контролируются правительством Украины".

Этот факт, а также постоянные ограничения свободы передвижения, преимущественно в неподконтрольных правительству районах, и обстрелы и "глушения" беспилотников, значительно ограничивает возможности миссии по мониторингу и отчетности о ситуацию с безопасностью, - заметил Яшар Халит Чевик.

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