Украина Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Украины

2020-10-09 12:41 240

Спасатели предупреждают о возможном повышении уровней воды в реках Прут и Сирет, которые протекают в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. 

"9 октября в связи с ожидаемыми обильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями (на 8 часов 7 октября) без негативных последствий", - сообщает  Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, подняться уровень воды может в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой обл., в левых притоках Днестра.

"В течение 9 октября на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями (на 8 часов 8 октября) без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока", - сообщает ГСЧС.

Еще по теме

На Буковине и Франковщине ожидается повышение уровней воды в реках

2020-10-08 14:11 510

В аннексированном Крыму хотят химикатами обстреливать облака и вызывать дожди

2020-09-14 08:12 5520

В оккупированном Крыму пересохли пять основных рек, наполняющих водохранилища

2020-09-04 08:27 2016

фото Танкер Delfi выкапывают из подводного песка и известняковой гряды

2020-08-14 11:01 2373

Еще новости в разделе "Украина"

Коболев подтвердил, что расследуется уголовное дело по обвинению в госизмене

2020-10-09 14:46 213

В ОБСЕ заявили, что сепаратисты ограничивают возможности миссии

2020-10-09 13:16 216

Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Украины

2020-10-09 12:41 240

Следить за выборами в Украине будут более двухсот иностранных наблюдателей

2020-10-09 11:14 309
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Коболев подтвердил, что расследуется уголовное дело по обвинению в госизмене 2020-10-09 14:46 213
В ОБСЕ заявили, что сепаратисты ограничивают возможности миссии 2020-10-09 13:16 216
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Украины 2020-10-09 12:41 240
Следить за выборами в Украине будут более двухсот иностранных наблюдателей 2020-10-09 11:14 309

Лента

16:31 Простые решения, которые помогут спастись от китайского коронавируса
15:28 Трамп приказал бесплатно обеспечить американцев лекарством от covid-19, которое испытал на себе
14:46 Коболев подтвердил, что расследуется уголовное дело по обвинению в госизмене
14:14 Вторая волна: В Украине готовят временные госпитали для зараженных covid-19
13:42 Турция перекрывает часть Черного моря, чтобы испытать российские комплексы С-400
13:16 В ОБСЕ заявили, что сепаратисты ограничивают возможности миссии
12:41 Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Украины
12:15 В Киеве выстраиваются огромные очереди на сдачу ПЦР-теста
11:40 Доллар и евро в Украине подешевели - официальный курс валют на сегодня
11:14 Следить за выборами в Украине будут более двухсот иностранных наблюдателей