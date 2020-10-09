Украина Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Украины

2020-10-09 12:41 240

Спасатели предупреждают о возможном повышении уровней воды в реках Прут и Сирет, которые протекают в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"9 октября в связи с ожидаемыми обильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями (на 8 часов 7 октября) без негативных последствий", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, подняться уровень воды может в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой обл., в левых притоках Днестра.

"В течение 9 октября на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями (на 8 часов 8 октября) без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока", - сообщает ГСЧС.