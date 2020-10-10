Украина Перевод часов на зимнее время внезапно захотели отменить, важные детали законопроекта: что ждет украинцев

2020-10-10 10:30 675

 

В Украине могут отменить перевод часов на зимнее и летнее время

Это следует из законопроекта, который уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины, информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя главы ВРУ Руслана Стефанчука.

По его словам, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в пятницу, 9 октября, однако на сайте парламента он еще отсутствует.

Документом предложено закрепление на территории Украины единого киевского времени. В будущем предусмотрен полный отказ от подобной практики.

По словам депутата, перевод стрелок часов два раза в год плохо влияет на здоровье украинцев.

"Принятие закона будет обеспечивать стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, способствовать улучшению состояния здоровья и повышению трудоспособности населения", – заявил Стефанчук.

Кроме того, подобный законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны России, так как на неподконтрольных Киеву территориях установлено московское время.

Напомним, Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября.

Уже в 4:00  стрелки электронных и наручных часов нужно подвинуть на час назад. В этом году эта дата совпала с проведением местных выборов в Украине - 25 октября.

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