Проверяйте подлинность: водители получают липовые штрафы за нарушение ПДД

Мошенники нашли новый способ обманывать украинцев. На этот раз в ход пошли липовые штрафы за нарушение правил дорожного движения. "Письма счастья" присылают прямо домой, и даже тем, кто не водит автомобиль.

Некоторые умудряются оплачивать. А тем, кто отказывается, грозят, что отберут квартиру или не выпустят за границу.

"Коллекторы" в сговоре

Киевлянка Валентина Андрияшко рассказала, что нашла конверт с печатью в почтовом ящике.

"Еще так удивилась, давно уже никто писем не присылал. Открываю, а там штраф за превышение скорости. Моя фамилия, мой адрес, только на машине я давно не езжу. При разводе с мужем авто досталось ему. Звоню бывшему мужу и сразу спрашиваю, чего, мол, штраф не оплатил, а мне прислали. Он говорит, что авто в ремонте уже пару недель. Посмотрел в специальном приложении, где фиксируют все штрафы, говорит, что там ничего нет. Странно", – отметила она.

Чуть позже ей начали названивать коллекторы и угрожать, что отберут квартиру. "Они знали мой адрес, что квартира принадлежит мне. Я, конечно, не испугалась, пояснила им, что обращусь в полицию. Пока отстали", – говорит Валентина.

Геннадий из Киевской области также поделился своей историей, такой "штраф за скорость" пришел ему месяц назад.

"Я сначала хотел заплатить, думал, что где-то нарушил, потому что у меня такое бывает. Но эта квитанция меня смутила. Залез в приложение о штрафах, там такого у меня нет. Выкинул бумажку, понял, что развод", – подчеркнул он.

"И вдруг звонок. Молодой человек мне говорит, что я не оплатил штраф и должен срочно заплатить. Иначе мои данные передадут пограничникам и меня не выпустят за границу. Говорил таким уверенным голосом. Я позвонил знакомому адвокату, он посмеялся и объяснил, что это мошенники", – добавил Геннадий.

Что советует полиция

Водители рассказывают, что ходили в полицию разбираться. Там подтверждают случаи ошибок со штрафами.

"К нам обращались водители, говорили, что им пришел штраф, однако в это время они были в другом месте. Таким образом, мы выявляли автомобили-двойники", – говорит пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

Что касается липовых штрафов, то тут пока такой информации нет. Но в любом случае в ведомстве советуют прежде чем оплачивать проверить по базам.

Сделать это можно несколькими способами, например, в электронном кабинете водителя на сайте e-driver.hsc.gov.ua, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua, а также в приложении "Дія".

Что делать, если попались на крючок

Адвокат Андрей Вареник тоже советует прежде чем бежать оплачивать штраф, сначала проверить его подлинность.

"К сожалению, с введением диджитализации в стране у мошенников увеличилась возможность доступа к различным базам. Они могут легко купить данные людей. Поэтому проверить штраф можно на официальном сайте МВД по номеру автомобиля или технического паспорта. Есть разные приложения и чат-боты в Телеграме. Или просто позвонить на 102. Если нигде вы свое нарушение не нашли, то смело его игнорируйте", – рекомендует он.

Жаловаться в полицию адвокат предлагает только в случае, если вы пострадали. Например, оплатили штраф, а потом выяснилось, что его прислали мошенники.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире