Украина Проверяйте подлинность: водители получают липовые штрафы за нарушение ПДД

2020-10-10 12:30 180

 

Мошенники нашли новый способ обманывать украинцев. На этот раз в ход пошли липовые штрафы за нарушение правил дорожного движения. "Письма счастья" присылают прямо домой, и даже тем, кто не водит автомобиль.

Некоторые умудряются оплачивать. А тем, кто отказывается, грозят, что отберут квартиру или не выпустят за границу.

"Коллекторы" в сговоре

Киевлянка Валентина Андрияшко рассказала, что нашла конверт с печатью в почтовом ящике.

"Еще так удивилась, давно уже никто писем не присылал. Открываю, а там штраф за превышение скорости. Моя фамилия, мой адрес, только на машине я давно не езжу. При разводе с мужем авто досталось ему. Звоню бывшему мужу и сразу спрашиваю, чего, мол, штраф не оплатил, а мне прислали. Он говорит, что авто в ремонте уже пару недель. Посмотрел в специальном приложении, где фиксируют все штрафы, говорит, что там ничего нет. Странно", – отметила она.

Чуть позже ей начали названивать коллекторы и угрожать, что отберут квартиру. "Они знали мой адрес, что квартира принадлежит мне. Я, конечно, не испугалась, пояснила им, что обращусь в полицию. Пока отстали", – говорит Валентина.

Геннадий из Киевской области также поделился своей историей, такой "штраф за скорость" пришел ему месяц назад.

"Я сначала хотел заплатить, думал, что где-то нарушил, потому что у меня такое бывает. Но эта квитанция меня смутила. Залез в приложение о штрафах, там такого у меня нет. Выкинул бумажку, понял, что развод", – подчеркнул он.

"И вдруг звонок. Молодой человек мне говорит, что я не оплатил штраф и должен срочно заплатить. Иначе мои данные передадут пограничникам и меня не выпустят за границу. Говорил таким уверенным голосом. Я позвонил знакомому адвокату, он посмеялся и объяснил, что это мошенники", – добавил Геннадий.

Что советует полиция

Водители рассказывают, что ходили в полицию разбираться. Там подтверждают случаи ошибок со штрафами.

"К нам обращались водители, говорили, что им пришел штраф, однако в это время они были в другом месте. Таким образом, мы выявляли автомобили-двойники", – говорит пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

Что касается липовых штрафов, то тут пока такой информации нет. Но в любом случае в ведомстве советуют прежде чем оплачивать проверить по базам.

Сделать это можно несколькими способами, например, в электронном кабинете водителя на сайте e-driver.hsc.gov.ua, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua, а также в приложении "Дія".

Что делать, если попались на крючок

Адвокат Андрей Вареник тоже советует прежде чем бежать оплачивать штраф, сначала проверить его подлинность.

"К сожалению, с введением диджитализации в стране у мошенников увеличилась возможность доступа к различным базам. Они могут легко купить данные людей. Поэтому проверить штраф можно на официальном сайте МВД по номеру автомобиля или технического паспорта. Есть разные приложения и чат-боты в Телеграме. Или просто позвонить на 102. Если нигде вы свое нарушение не нашли, то смело его игнорируйте", – рекомендует он.

Жаловаться в полицию адвокат предлагает только в случае, если вы пострадали. Например, оплатили штраф, а потом выяснилось, что его прислали мошенники.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Стало известно, что изменили на дорогах камеры автоматической фотофиксации

2020-10-08 09:38 612

Немецких депутатов заставили носить маски - нарушителям грозят большие штрафы

2020-10-06 15:46 510

Кабмин в несколько раз повышает штрафы для украинцев, кому придется платить: "До 10 тысяч гривен за..."

2020-09-24 21:00 5835

Украинцев предупредили о новых штрафах: за что хотят наказывать

2020-09-12 11:30 1647

Еще новости в разделе "Украина"

видео Отопительный сезон под угрозой: без тепла могут остаться десятки городов

2020-10-10 13:30 153

Пенсии по-новому: в Кабмине прописали детали усовершенствования системы

2020-10-10 13:00 159

Проверяйте подлинность: водители получают липовые штрафы за нарушение ПДД

2020-10-10 12:30 180

Повышение зарплат учителям: в МОН "закрыли вопрос"

2020-10-10 12:00 213
Все статьи раздела "Украина"

Украина

видео Отопительный сезон под угрозой: без тепла могут остаться десятки городов 2020-10-10 13:30 153
Пенсии по-новому: в Кабмине прописали детали усовершенствования системы 2020-10-10 13:00 159
Проверяйте подлинность: водители получают липовые штрафы за нарушение ПДД 2020-10-10 12:30 180
Повышение зарплат учителям: в МОН "закрыли вопрос" 2020-10-10 12:00 213

Лента

14:30 Бой Усик - Чисора пройдет в Лондоне на Уэмбли Арене
14:00 Бесплатные тесты и лекарство от коронавируса: Кабмин принял важное постановление
видео 13:30 Отопительный сезон под угрозой: без тепла могут остаться десятки городов
13:00 Пенсии по-новому: в Кабмине прописали детали усовершенствования системы
12:30 Проверяйте подлинность: водители получают липовые штрафы за нарушение ПДД
12:00 Повышение зарплат учителям: в МОН "закрыли вопрос"
11:30 Украина получит из Японии препарат от коронавируса
11:00 В Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом
10:30 Перевод часов на зимнее время внезапно захотели отменить, важные детали законопроекта: что ждет украинцев
10:00 ПриватБанк предупредил о прекращении работы всех сервисов