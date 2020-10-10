Украина Пенсии по-новому: в Кабмине прописали детали усовершенствования системы

2020-10-10 13:00 162

 

В Министерстве соцполитики раскрыли планы, которые будут реализованы в пенсионной системе

Во время заседания рабочей группы по развитию пенсионной системы, которое прошло 6 октября, было выделено пять основных шагов для развития системы. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики, передает Politeka.net.

Так, планируется решить вопрос прожиточного минимума. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, хотя этот показатель являются составляющим в любых фискальных определениях, он не справляется с основной задачей. В частности, прожиточный минимум на данный момент - это не стандарт соцзащиты украинцев.

Далее власти хотят усовершенствовать пенсионное законодательство в солидарной пенсионной системе. Для начала нужно установить дату ежегодной индексации пенсионных выплат, затем - распространить ее на отдельные категории пенсионеров, у которых не проводилась индексация. Также планируется установить особенности пенсионного обеспечения родителей детей с орфанными заболеваниями и прочее.

Следующий шаг - ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий профессий, которым пенсия назначается досрочно.

Кроме этого, следует развить негосударственное пенсионное обеспечение повышения защиты имущественных прав и интересов участников накопительной системы пенсионного обеспечения.

И в итоге ввести второй уровень системы пенсионного обеспечения.

Сейчас, по заверению Лазебной, Минсоцполитики разработало четыре законопроекта, которые касаются первого и второго вопроса. Процесс находится на этапе завершения их согласования с другими центральными органами исполнительной власти и социальными партнерами.

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