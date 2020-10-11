Украина В Украине вновь вырастут тарифы на газ: сколько придется платить зимой

2020-10-11 11:30 390

Уже зимой 2020-2021 в Украине могут вырасти тарифы на газ.

Стоимость за кубометр голубого топлива поднимется с 5,3 до 7 грн в связи с периодом наибольшего его потребления. Это меньше, чем цена прошлого года.

Аналитик Егор Комов говорит, что цены поднимутся уже в декабре текущего года.

"С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена", - отметил он.

Эксперт также напомнил, что есть механизмы, которые позволят сэкономить. Например, перейти на годовой тариф, что поможет платить за газ по одной фиксированной цене.

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