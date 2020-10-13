Украина На Донбассе резко возросло число провокационных обстрелов

2020-10-13 09:40 237

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали.

Как сообщает штаб ООС,  с начала суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки.

На участке недалеко от Майорска зафиксирован огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Одиночными обстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал украинских военнослужащих у Новолуганского, и дважды – вблизи Камышевахи.

Также, выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

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