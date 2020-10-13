Украина В Харькове из-за странного тумана не смог приземлиться рейс из Анталии

2020-10-13 10:14 255

В Харькове из-за тумана не смог приземлиться рейс из турецкого города Анталия. Об этом сообщает местный новостной Telegram-канал "ХС|Харьков".

"Из-за тумана над Харьковом кружит борт из Анталии. По всей видимости мешает посадке сильный туман", - говорится в сообщении, опубликованном после полуночи.

Как показывают данные сайта Flightradar, самолет Azur Air Ukraine (QU5112/UTN5112) сделал несколько кругов над зоной посадки.

Позже стало известно, что данный борт принял аэропорт "Борисполь".Перед этим сообщалось, что в Харькове район Салтовка накрыл "какой-то странный туман".

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