Политика Доказана причастность РФ ко взлому почты депутатов парламента и краже данных

2020-10-15 09:41 408

МИД Норвегии установил причастность РФ ко взлому электронной почты депутатов норвежского парламента Стортинга в августе, во время которого произошла утечка данных, сообщает пресс-служба норвежского дипведомства.

"24 августа Стортинг объявил об утечке данных в своих системах электронной почты. Это серьезный инцидент, который затрагивает наш важнейший демократический институт. Службы безопасности и разведки работают в тесном сотрудничестве над национальным урегулированием инцидента. Основываясь на информационной базе, которой располагает правительство, мы считаем, что за этой деятельностью стоит Россия", - заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

По ее словам, правительство продолжит свои усилия по укреплению цифровой безопасности страны на национальном уровне и усилению сотрудничества на международном уровне.

Напомним, в конце августа парламент Норвегии подвергся ряду хакерских атак. От действий киберпреступников пострадали несколько депутатов и сотрудников парламента Норвегии: их электронные почты были взломаны, а данные оттуда — похищены.

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