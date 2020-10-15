Доказана причастность РФ ко взлому почты депутатов парламента и краже данных

МИД Норвегии установил причастность РФ ко взлому электронной почты депутатов норвежского парламента Стортинга в августе, во время которого произошла утечка данных, сообщает пресс-служба норвежского дипведомства.
"24 августа Стортинг объявил об утечке данных в своих системах электронной почты. Это серьезный инцидент, который затрагивает наш важнейший демократический институт. Службы безопасности и разведки работают в тесном сотрудничестве над национальным урегулированием инцидента. Основываясь на информационной базе, которой располагает правительство, мы считаем, что за этой деятельностью стоит Россия", - заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
По ее словам, правительство продолжит свои усилия по укреплению цифровой безопасности страны на национальном уровне и усилению сотрудничества на международном уровне.
Напомним, в конце августа парламент Норвегии подвергся ряду хакерских атак. От действий киберпреступников пострадали несколько депутатов и сотрудников парламента Норвегии: их электронные почты были взломаны, а данные оттуда — похищены.
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