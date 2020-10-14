Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба

2020-10-14 13:16 114

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты шесть раз нарушили "режим тишины". Как сообщает штаб ООС, раненых и погибших среди украинских военных нет.

Так, из ручных противотанковых гранатометов боевики обстреляли позиции вблизи Зайцевого; из автоматических станковых гранатометов - возле Песков и Орехового; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольного. 

"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - говорится в сообщении.

Кроме того украинские военные обнаружили вблизи Пищевика и Водяного вражеские беспилотники и осуществили радиоподавление каналов управления, чтобы дальнейшее их использование было невозможным.

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