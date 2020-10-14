Политика Украина на три года избрана членом Совета ООН по правам человека

2020-10-14 11:44 222

Украина второй раз избрана членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период – 2021-2023 года.  

"Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Как страна, которая поддерживала создание совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращение нарушений этих прав ради устойчивого международного мира и безопасности", - сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Также Кулеба информировал, что среди прочих стран в Совет вошла Россия, что свидетельствует о не наилучшем положении вещей в ведомстве.

"К сожалению, в него (Совет) прошел даже такой известный нарушитель прав человека, как РФ (из-за нехватки конкуренции в восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Совете, чтобы покрывать нарушения прав человека", - заявил министр.

Также на избрание России в Совет отреагировали в Госдепе США.

"США глубоко разочарованы избранием Китая, России и Кубы в СПЧ ООН. Избрание на эти места одних из самых злостных нарушителей прав человека превращает миссию Совета в фарс", - написала в сети руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Членами Совета ООН по правам человека на трехлетний период, начинающийся 1 января 2021 года, были избраны 15 стран: Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, РФ, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания.

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