Украина Уровень воды в реках западных областей Украины снова резко поднимется

2020-10-14 15:46 270

В западных областях Украины на реках бассейнов Сяна и Днестра возможны подъемы уровней воды на 1 метр.

"В течение 14-15 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями 13 октября на 8 часов, без негативных последствий", – сообщает ГСЧС.

Также в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, высокая вероятность пожаров ожидается в восточных областях.

"По данным Укргидрометцентра, 14-15 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали в ГСЧС.

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