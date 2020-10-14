Украина Синоптики предупредили о резком похолодании и дождях

2020-10-14 17:30 255

 

В период 14-16 октября погода в Украине резко изменится – на большей части территории страны пройдут дожди, а температура воздуха значительно снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди в ближайшие дни ожидаются на западе Одесской области. Местами там ожидаются сильные ливни с грозами. Порывы ветра до 15-20 м/с.

В Карпатах ожидается мокрый снег. Кроме того, ГСЧС объявила на Закарпатье штормовое предупреждение – уровень опасности желтый.

15 октября по всей территории страны осадков не предвидится, а вот 16 на большинстве территории страны кроме юга пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха днем в четверг и пятницу на севере страны опустится до +4+10, а днем прогреется до +10+16. На остальной территории ночью +8+14, днем до +17+23, а на высокогорье Карпат днем температура воздуха не прогреется не выше 0+6 градусов.

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