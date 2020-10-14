Украина Зарплаты медицинских работников резко подскачут, в Кабмине озвучили новые суммы: когда ждать повышения

2020-10-14 18:00 285

В 2021 году заработная плата украинских медиков должна быть повышена

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 14 октября.

По его словам, заработная плата медицинских работников вырастет минимум в два с половиной раза. Это будет справедливо по отношению к сотрудникам сферы здравоохранения.

«Мы должны прекратить это, когда за последние 29 лет у медиков была самая низкая зарплата в стране», - отметил глава Минздрава, добавив, что ведомство будет настаивать на формировании таких тарифов на следующий год.

В Минздраве также напомнили, что уже с сентября медики получают надбавку к заработной плате. Отмечается, что врачи получили по 3560 гривен доплат, медсестры и фельдшеры по 2500 гривен, а санитары – по 1250 гривен.

В ведомстве добавили, что Национальная служба здоровья уже начала перечислять на счета больниц средства за октябрь.

Ранее мы писали, что одна из самых высокооплачиваемых должностей, на которую украинцев готовы взять без опыта работы, это менеджер по продажам. Как отмечается в материале «Обозреватель», таким специалистам готовы платить 16,5 тысяч гривен.

Кроме этого, на рынке труда есть потребность в водителях, продавцах-консультантах, менеджерах зала и поварах.

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