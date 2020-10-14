Украина Украинцам подсовывают гривни, которыми больше нельзя расплатиться: важное предупреждение

2020-10-14 20:30 360

 

Стало известно, как украинцев обманывают со старыми гривнами

Об этом пишет издание Голос Запорожья.

Как известно, с 1 октября некоторые гривны перестали быть платежным средством, поэтому старые деньги нужно обменивать в банках.

Местные жители Мелитополя жалуются, что стали жертвами новой хитрой "схемы", когда продавцы на рынках или водители в транспорте дают им сдачу старыми гривнами.

«Каждый день я прихожу домой с горстью мелочи и бумажных гривен. Ими дают сдачу и на рынке, и в маршрутке, – тут уже на «лоха», как говорится. Надо проверять каждую монетку сразу, когда дают сдачу или просто не огорчаться из-за нескольких «неправильных» гривен, как, впрочем, я и делаю. Лично я никогда не проверяю сдачу, – у меня нет на это времени, пока я проверю – мой маленький сын на самокате уже скроется из виду, дети стоять на одном месте не могут больше минуты. Но при мне более бдительная бабушка возмутилась: «Что вы мне даете?!» И вернула гривны 2001 г. назад продавщице», - жалуется местная жительница Ольга, которая ощутила на себе новую схему.

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