Политика В президентской партии "Слуга народа" впервые заговорили о сокращении армии

2020-10-15 15:12 276

Глава фракции президентской политсилы "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Об этом политик заявил в эфире телеканала Украина 24. При этом он предлагает направить больше средств на ее перевооружение.

"Я полностью соглашаюсь с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета, но мы понимаем, что бюджет – это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", - сказал Арахамия.

Он добавил, что увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Известно, что на момент провозглашения Украиной независимости численность войск в Украине насчитывала около 980 тысяч человек. Сейчас численность Вооруженных сил Украины утверждается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Действует установленный законодательством предельный лимит - 250 тысяч человек.

Напомним,  Арахамия является председателем подкомитета по вопросам надзора за деятельностью правоохранительных и разведывательных органов комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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