Украина Украину накроет серьезное похолодание и дожди: синоптик назвала дату

2020-10-15 20:30 249

Небольшие дожди на основной части Украины начнутся уже с пятницы, 16 октября.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей Facebook-странице.

16 октября будет еще тепло в южных, восточных и во многих центральных областях. Дневную температуру воздуха прогнозируют на уровне +18...+23 градуса за Цельсием.

Однако похолодание придет уже в Винницкую и Черкасскую области. Там ожидается +15...+18 градусов. На севере Украины будет в пределах +12...+15 градусов.

А в западных регионах температура уже опустится до +8...+13 градусов.

В Киеве в пятницу также уже будет прохладней, днем около +13...+14 градусов. Также есть вероятность дождя.

Уже в субботу, 17 октября, в страну придет циклон с юго-запада, который принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях. Сухо будет в восточных и южных областях. Там похолодает 18-19 октября. Вероятность осадков в субботу останется в Харьковской области.

17 октября в столице ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода. Похолодает до +11...+12 градусов. А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около +7...+9 градусов и ветрено.

Дальше также будет холодать, прогнозирует Диденко.

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