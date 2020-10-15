Украина Украину накроет серьезное похолодание и дожди: синоптик назвала дату

2020-10-15 20:30 249

 

Небольшие дожди на основной части Украины начнутся уже с пятницы, 16 октября.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей Facebook-странице.

16 октября будет еще тепло в южных, восточных и во многих центральных областях. Дневную температуру воздуха прогнозируют на уровне +18...+23 градуса за Цельсием.

Однако похолодание придет уже в Винницкую и Черкасскую области. Там ожидается +15...+18 градусов. На севере Украины будет в пределах +12...+15 градусов.

А в западных регионах температура уже опустится до +8...+13 градусов.

В Киеве в пятницу также уже будет прохладней, днем около +13...+14 градусов. Также есть вероятность дождя.

Уже в субботу, 17 октября, в страну придет циклон с юго-запада, который принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях. Сухо будет в восточных и южных областях. Там похолодает 18-19 октября. Вероятность осадков в субботу останется в Харьковской области.

17 октября в столице ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода. Похолодает до +11...+12 градусов. А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около +7...+9 градусов и ветрено.

Дальше также будет холодать, прогнозирует Диденко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Синоптики предупредили о резком похолодании и дождях

2020-10-14 17:30 474

видео Франция разгромила Украину со счётом 7:1

2020-10-08 09:30 1224

Почти всю Украину накроют дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды

2020-10-06 21:00 4479

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие области зальют дожди

2020-09-28 17:30 3105

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев предупредили о подорожании газа и отопления

2020-10-15 22:00 213

Украину накроет серьезное похолодание и дожди: синоптик назвала дату

2020-10-15 20:30 249

Штрафы обернулись для украинцев блокировкой счетов и конфискацией, пострадавших тысячи: "Оплатить почти невозможно"

2020-10-15 20:00 408

Украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз: «стоимость вырастет в…»

2020-10-15 19:00 642
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцев предупредили о подорожании газа и отопления 2020-10-15 22:00 213
Украину накроет серьезное похолодание и дожди: синоптик назвала дату 2020-10-15 20:30 249
Штрафы обернулись для украинцев блокировкой счетов и конфискацией, пострадавших тысячи: "Оплатить почти невозможно" 2020-10-15 20:00 408
Украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз: «стоимость вырастет в…» 2020-10-15 19:00 642

Лента

22:00 Украинцев предупредили о подорожании газа и отопления
21:30 Сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года: появился страшный прогноз
21:00 Алиев заявил об освобождении до 50 сел в Карабахе
20:38 Стало известно, кто стоял за созданием армии клонов на мэрских выборах в Одессе
20:30 Украину накроет серьезное похолодание и дожди: синоптик назвала дату
20:00 Штрафы обернулись для украинцев блокировкой счетов и конфискацией, пострадавших тысячи: "Оплатить почти невозможно"
19:30 Человечество может столкнуться с еще одним штаммом коронавируса: названы симптомы
19:00 Украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз: «стоимость вырастет в…»
18:30 «Нам всем надо дожить до апреля». Неутешительный прогноз от известного украинского инфекциониста
18:00 Президент Китая призвал армию готовиться к войне