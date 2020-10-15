Украина Украинцев предупредили о подорожании газа и отопления

2020-10-15 22:00 216

Отопительный сезон, который в 50 населенных пунктах под угрозой срыва, повлечет за собой увеличение сумм в платежках за отопление и газ, однако по мнению экспертов, цены на газ все же будут ниже, чем в прошлом году.

Об этом пишет Обозреватель.

В связи с открытием рынка газа с 1 августа 2020 года Кабмин перестал контролировать цены на голубое топливо. Теперь «Нафтогаз» не обязан продавать газ по установленным государством тарифам, а потребители могут сами выбирать поставщика газа, ориентируясь на более выгодные тарифы.

Аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская отмечает, что цены на газ вырастут из-за начала отопительного сезона, однако большие запасы газа и низкий спрос из-за пандемии коронавиурса сделают ее ниже, чем в прошлом отопительном сезоне.

По прогнозам аналитика Егора Комова стоимость кубометра может достичь 7 грн. – это больше, чем платят сейчас, однако гораздо меньше прошлогодней цены на голубое топливо.

«Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена», – пояснил аналитик.

Для смены поставщика газа сейчас украинцам нужно через офис компании или сайт подать заявление, добавить документ, подтверждающий право собственности или пользования, последнюю платежку за газ, а также копии паспорта и ИНН.

Уведомление об успешной смене поставщика поступает в течение 21 дня.

Сообщается, что газ после смены поставщика будет поступать по той же трубе, поскольку после запуска рынка газа были разделены функции поставщика и оператора сетей. То есть сейчас за коммуникацию нужно платить абонплату даже если голубым топливом домохозяйство не пользуется.

«Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза», – констатирует директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Как отмечает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан, фактически стоимость отопления в Украине будет изменятся каждый месяц. Если в октябре разница в тарифах будет незначительной, то в более холодные месяцы газ может подорожать от 5,8 до 7 грн/куб, а тариф на отопление соответственно может вырасти на 15-16%.

Отопление занимает около 70% в структуре расходов за коммуналку, поскольку составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду достигает 70-80%. Поэтому подорожание газа повлечет за собой существенное повышение расходов на отопление о горячую воду.

Кроме того, Кабмин принял решение о сокращении размера субсидии. Сейчас процент дохода семьи, который она может отдавать за коммуналку, считается индивидуально: средний доход на одного члена семью делился на два прожиточных минимума, а полученнаяя сумма упножалась на 15%.

Сейчас коэффициент, учитываемый при расчете, повысили с 15% до 20%, что повлекло за собой уменьшения размера субсидии для каждой семьи.

«Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь», – прокомментировал новшество экс-министр соцполитики Андрей Рева.

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