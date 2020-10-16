Украина Единственный выживший при крушении Ан-26 под Чугуевом вернется в университет ВВС

2020-10-16 18:32 183

Единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский решил продолжить учебу по выбранной специальности. Об этом он рассказал в комментарии агентству "АрмияInform".

Кроме того курсанту вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Приказ о награждении курсантов и членов экипажа Ан-26Ш подписал президент Украины Владимир Зеленский, а передал награду курсанту глава военного ВУЗа генерал-майор Александр Туринский.

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", - сказал курсант Золочевский.

На данный момент он находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

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