Украина Поступление-2021: утверждены Условия приема в вузы

2020-10-17 15:00 168

В четверг, 15 октября, опубликован приказ Министерства образования и науки об утверждении Условий приема на следующий год. Согласно документу основной этап вступительной кампании в 2021 году состоится в июле, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОН.

"Мы планируем провести следующую вступительную кампанию в июле 2021 года, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года. Поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие (в том числе и на основе ОКУ младшего специалиста) смогут подавать заявления на вступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине с использованием фотополимерных технологий. Мы также планируем сделать возможным представление документов на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет поступающего с использованием электронной подписи", - отметил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По информации МОН, в следующем году поступающим на врачебные специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия") для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. Однако это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбирать биологию, химию или физику.

Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе, поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

Также в следующем году для большинства специальностей значительно расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

Установлено ограничение количества заявлений, которое поступающий сможет подать на контракт - всего не более 30 заявлений. Заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить.

Для поступающих в магистратуру, единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) будет обязательным для всех специальностей.

Для придания большего веса специальному вступительному экзамену введены весовые коэффициенты - теперь заведение сможет увеличить вес балла по профессиональному экземену, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВЭ 2020 года и 2021 года, результаты единого специального вступительного испытания (ЕСВЭ) - только 2021 года.

Напомним, в этом году для абитуриентов со временно оккупированных территорий Украины поступление проводят в два этапа, второй этап продлен до 23 октября 2020.

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