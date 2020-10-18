Украина Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."

2020-10-18 14:30 294

На Донбассе готовится разведение войск на четырех направлениях

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также определены около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

По данным Резникова, окончательное решение пока не принято из-за позиции Москвы и подконтрольных им боевикам и террористам в лице представителей "Л/ДНР".

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске. Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - сказал вице-премьер Резников.

Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".

Также ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в условиях перемирия проводят ротацию своих подразделений вблизи линии соприкосновения. По данным Минобороны Украины, контролирует процесс ротации боевиков комиссия Восьмой армии Южного военного округа РФ.

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