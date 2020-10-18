Украина Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."

2020-10-18 14:30 294

 

На Донбассе готовится разведение войск на четырех направлениях

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также определены около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

По данным Резникова, окончательное решение пока не принято из-за позиции Москвы и подконтрольных им боевикам и террористам в лице представителей "Л/ДНР".

 "Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске. Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - сказал вице-премьер Резников.

 Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".
 
Также ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в условиях перемирия проводят ротацию своих подразделений вблизи линии соприкосновения. По данным Минобороны Украины, контролирует процесс ротации боевиков комиссия Восьмой армии Южного военного округа РФ.
 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе

2020-10-18 13:00 279

Сепаратисты Донбасса снова пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь

2020-10-16 13:16 693

Захарченко считает необходимым избрание местных органов власти на Донбассе

2020-10-16 12:36 837

Какие вопросы обсудили на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу

2020-10-15 10:15 522

Еще новости в разделе "Украина"

Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."

2020-10-18 14:30 294

Сюрприз для водителей: когда в техпаспорт и права внесут новую графу

2020-10-18 14:00 432

Уникальный день октября 2020: астролог рассказал, что нужно делать

2020-10-18 13:30 312

Поступление-2021: утверждены Условия приема в вузы

2020-10-17 15:00 738
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..." 2020-10-18 14:30 294
Сюрприз для водителей: когда в техпаспорт и права внесут новую графу 2020-10-18 14:00 432
Уникальный день октября 2020: астролог рассказал, что нужно делать 2020-10-18 13:30 312
Поступление-2021: утверждены Условия приема в вузы 2020-10-17 15:00 738

Лента

15:00 Ломаченко - Лопес: судейские записки
14:30 Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."
14:00 Сюрприз для водителей: когда в техпаспорт и права внесут новую графу
13:54 Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях
13:30 Уникальный день октября 2020: астролог рассказал, что нужно делать
13:00 Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе
12:30 В МОЗ объяснили, как голосовать на самоизоляции
видео 12:00 Жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех..."
11:30 Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу, потеряв все свои пояса
11:00 Украинцев будут по-новому наказывать за неправильное ношение масок: названы размеры штрафов