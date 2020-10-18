Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."

На Донбассе готовится разведение войск на четырех направлениях
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Также определены около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.
По данным Резникова, окончательное решение пока не принято из-за позиции Москвы и подконтрольных им боевикам и террористам в лице представителей "Л/ДНР".
"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске. Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - сказал вице-премьер Резников.