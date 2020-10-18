Коронавирус видео Жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех..."

2020-10-18 12:00 336

В Минздраве определили условия для введения тотального локдауна

С каждым днем в Украине регистрируют все больше и больше заболевших китайским вирусом, статистика бьет антирекорды. Главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода" рассказал о планах и возможных ограничениях.

По словам замглавы Минздрава, пока украинская система здравоохранения выдерживает рост пациентов с опасной инфекцией и еще есть ресурсы для борьбы с эпидемией. Однако чиновники уже определили, какое количество больных станет критическим для больниц.

"Сегодня мы регистрируем по 5-5,7 тысяч случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тысяч – будем справляться", - рассказал Виктор Ляшко. - "Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать кровати".

Он добавил, что правительство старается не допустить колапса медицинской системы и остановки экономики, однако и такой вариант допускается.

"Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего сделать", - подчеркнул Ляшко. - "Мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологические нормы и правила".

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