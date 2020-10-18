Украина Уникальный день октября 2020: астролог рассказал, что нужно делать

2020-10-18 13:30 315

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года и сообщил, что уникальным днем будет 25 число.

В этот день Меркурий соединится с Солнцем в нижнем положении, чтобы начать новый цикл, поделился эксперт с Главредом.

Росс подчеркнул, что 25 октября нужно строить планы, но приступать к их реализации необходимо только после 18 ноября.

"Именно 25 октября в Украине состоятся местные выборы. Это станет для нас новой вехой жизни, создаст новые возможности, а также может ознаменоваться неожиданным выходом на первый план новой партии в нашей стране. …на этих выборах могут быть совершенно неожиданные победители", – добавил эксперт.

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