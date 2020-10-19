Украина Украинцам на заметку: когда мы перейдем на зимнее время

2020-10-19 17:00 159

Уже в это воскресенье, 25 октября, в Украине, как и во многих других странах мира, переведут время с летнего на зимнее (на один час назад).

Часы нужно будет перевести в ночь с 24 на 25 октября в 04:00.

Стрелки часов в Украине переводят согласно постанoвлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Стоит отметить, что всего перевод часов происходит в 71 стране мира, включая Украину, страны ЕС, Литву, Эстонию, Латвию, Израиль, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Мексику, Иран и другие.

Напомним, идея искусственно манипулировать временем принадлежит американскому ученому, политику, дипломату, изобретателю Бенджамину Франклину. В 1784 году он предложил увеличить световой день с целью сокращения расходов на электроэнергию.

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