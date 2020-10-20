Украина Как узнать при покупке б/у авто, что машина "убитая": главные признаки

2020-10-20 21:30 210

Эксперты дали несколько советов водителям, которые собираются купить подержанное авто, как купить хорошую машину и не стать жертвой водителя, который всеми правдами и неправдами продал свое "убитое" авто.

Об этом сообщает "За рулем".

Кузов

Кузов - самая дорогая деталь машины и ремонт будет стоить недешево. Покупателя авто должен насторожить разнотон кузовных деталей, это значит, что были серьезные проблемы. Не верьте, что "краска так выцветает". Имейте в виду, толщиномер может усыпить бдительность. Еще один сигнал - несоответствие деталей комплектации.

Двигатель

Сизый или черный выхлоп, кроме чисто белого в минусовую температуру, должен стать поводом для торга, вдумчивой диагностики мотора или отказа от покупки. Не верьте, что нужно только форсунки промыть, поменять свечи или, в крайнем случае, маслосъемные колпачки.

Под капотом должны насторожить две крайности. Все блестит и сияет - плохо, возможно все отмыли, чтобы скрыть проблемы. Всё в масле - тоже плохо. Это свидетельствует о повышенном расходе масла у двигателя. Лучший вариант, когда в моторном отсеке вы видите только сухую пыль и грязь.

Трансмиссия

Трансмиссию видно только на подъемнике, и кроме запотеваний маслом вы вряд ли заметите что-то критичное. Поэтому эксперты советуют обратить внимание работе коробки передач при пробной поездке. В идеале порулить самому, ведь владелец знает, как скрыть недостатки при езде.

Салон

Изучите заранее комплектации и обращайте внимание на расхождение. Проверяйте наличие и работоспособность всего, что стояло на машине с завода.

Также любое нежелание дать VIN для проверки по базам - повод для немедленного прекращения общения. Базы онлайн-сервисов не стопроцентно полные, но могут вскрыть массу интересного.

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