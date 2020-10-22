Украина Впервые за долгое время силам ООС пришлось открыть ответный огонь на Донбассе

2020-10-22 11:11 363

Подразделения сепаратистов за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает штаб ООС, противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединский, в пригороде Авдеевки в обед и вечером по позициям ВСУ стреляли из гранатометов различных систем.

Обстрел из стрелкового оружия был зафиксирован вблизи поселка Артема, где украинским военным пришлось открыть ответный огонь.

Кроме того, в районе поселка Марьинка и города Авдеевка задокументирован пролет беспилотного  аппарата Орлан-10 без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы ООС подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

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