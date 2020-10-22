Украина Иран передаст Украине один из ключевых вещдоков по делу о катастрофе лайнера МАУ

2020-10-22 14:15 111

Украинские следователи должны в течение недели получить от Ирана документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбивании самолета Международных авиалиний Украины в небе над Тегераном в январе этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора по итогам переговоров с участием заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Также до конца текущего месяца Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств. По предварительной информации, речь идет о летном планшете экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

Перед тем стороны выяснили, что с января Офис генпрокурора направил пять запросов в Тегеран, на которые получено лишь обобщенные ответы, а запрос о шести подозреваемых в сбивании украинского борта иранцах вообще был проигнорирован.

В связи с этим Мамедов призвал представителей иранской военной прокуратуры справедливо наказать виновных в убийстве 176 пассажиров и членов экипажа самолета МАУ.

Напомним, ранее во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил о необходимости непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующих материалов.

Мохаммадом Джавадом Зарифи подтвердил, что Иран взял на себя всю ответственность за сбитый под Тегераном самолет МАУ и выплатит родственникам погибших все компенсации.

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