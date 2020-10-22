Детали видео Що спільного у Порошенка, львівського ЄС-івця Синютки, франківського бандита Халаменди та кума Путіна Віктора Медведчука?

2020-10-22 12:00 207

Зовсім скоро місцеві вибори – гаряча пора, коли кожен свідомий українець розглядає кандидатів під мікроскопом. Кого ж ведуть у своїх списках партії?

Розберемо на прикладі «Європейської Солідарності» Петра Порошенка та її базового регіону — Львівщини. Мова піде про місцевого очільника ЄС Олега Синютку - претендента на крісло мера.

За час перебування на посаді очільника Львівської облдержадміністрації Олега Синютку не раз звинувачували у прямому виконанні замовлень Банкової, в тому числі у творенні сміттєвої кризи. Після цього, перлина заходу України, місто Львів, назавжди отримало тавро потопаючого у смітті.

Але почнемо спочатку.

Олег Синютка 7,5 років був першим заступником міського голови Львова. До його повноважень зокрема входило питання твердих побутових відходів у місті. І ось, вже через 1,5 роки після того, як Синютку призначили очільником Львівської ОДА, в обласному центрі розпочалась сміттєва блокада.

Її початком став підпал Грибовицького сміттєзвалища, внаслідок чого загинули троє рятувальників. Після інциденту полігон закрили. Оскільки саме туди вивозили тверді побутові відходи зі Львову, місто почало потопати у смітті. Тим часом львівські сміттєвози навмисно не впускали на інші полігони, про вивезення сміття на які напередодні домовилось місто.

Для вирішення створеної ним же кризи, на той час очільник області Олег Синютка обіцяв багато: побудувати на Львівщині спочатку 1, потім 3 та навіть 7 сміттєпереробних заводів. Заявляв, що знайшов інвесторів, однак виявилось, що станом на 2020рік жоден з них не був реальним. Натомість, Львівська ОДА не спромоглася виділити жодної підходящої ділянки навіть для одного заводу, який хотіло побудувати та на який знайшло кошти місто.

За даними розслідування журналістів Слідство.Інфо за час «сміттєвої кризи» Львівська ОДА на чолі з Синюткою незаконно отримала за вивезення відходів майже 140 мільйонів гривень

З початку сміттєвої кризи минуло вже 4 роки, але Синютка досі намагається блокувати вирішення цього питання. Після його відставки з посади голови ЛОДА, питання будівництва сміттєпереробного заводу нарешті зрушило з місця. Міська влада погодила плани, а про цільовий кредит на проєкт від Європейського банку реконструкції та розвитку домовилась ще раніше.

То хто ж такий насправді Олег Синютка?

Синютка родом з Прикарпаття. Нерухомість Синютки, включаючи квартири, які він намагався приховати, записавши на дружину, своїх та її батьків, – у Івано-Франківську. Його бізнес з продажу автомобілів – там само. І це не дивно, адже саме на Прикарпатті Олег Синютка формувався як бізнесмен та політик. Ви спитаєте: як простий франківець пробився до верхів, отримував місця у партійних списках, зрештою, займався бізнесом?

Успіх Олега Синютки зумовлений тісними зв’язками з кримінальними колами. Його кумом є відомий на Прикарпатті кримінальний авторитет Ігор Халаменда, в кримінальних колах відомий як «Бура». Шлейф страшних злочинів, серед яких вбивства та рекет, за екс-регіоналом Халамендою тягнеться вже не перший десяток років. Як колишній власник міського ринку, Бура заволодів ним, фізично «прибравши» попереднього власника. Вже за кілька років після цього, Халаменда за кермом свого Мерседеса Гелендвагена за 5 мільйонів гривень, скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. А ще Бура був депутатом Івано-Франківської міської ради двох скликань від Партії Регіонів та щедро фінансував Антимайдан під час Революції Гідності.

Міцність давньої дружби та співпраці політика від настільки проукраїнської партії та кримінального авторитета справді вражає. Адже навіть під час передвиборчої кампанії Синютка продовжує займатись кримінальними розбірками та лобіювати інтереси свого кума на Прикарпатті. Синютка та ЄС забезпечують політичне та медійне прикриття кримінальника Бури.

А може, кумівство Синютки з відкритим регіоналом та спонсором вбивць майданівців під час Революції – не випадковість? Адже є ще одна його справа, варта уваги – Синютка допомагав агентам Москви заробляти на природних ресурсах Львівщини. Мова про кума Путіна Віктора Медведчука та його праву руку Тараса Козака. Їхній компанії “Керамбуд” Львівська обласна рада, очолювана соратником Синютки Олександром Ганущиним у 2017 році дала в користування до 2034 року родовище для видобутку піску на Львівщині. Цю компанію московські агенти зареєстрували на своїх рідних братів - Богдана Козака та Сергія Медведчука.

До чого тут Синютка, спитаєте ви? Саме він очолив список БПП до Львівської обласної ради на місцевих виборах 2015 року. Таким чином він завів до облради 20 депутатів по списку, хоча сам з посади голови облдержадміністрації йти не збирався. Зрештою, коли БПП сформувала найбільшу фракцію в облраді, соратник Синютки Ганущин її очолив, щоб далі разом обкрадати Львівщину та зміцнювати позиції кремлівських агентів в Україні. А просував питання виділення Медведчуку родовища в облраді, до слова, так само соратник Синютки Володимир Ременяк.

Якщо у базовому регіоні «Європейської Солідарності» — Львівщині, політсилу представляють такі одіозні особи як Синютка, який тісно завязаний на криміналітеті та московській агентурі, то що говорити про інші регіони?





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