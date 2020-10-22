Украина Кабмин изменил границы семи украинских городов: список

2020-10-22 18:30 342

Правительство одобрило изменение границ для семи городов Украины

Кабинет министров Украины одобрил постановления Верховной Рады о пересмотре и закреплении административных границ в семи украинских городах.

Об этом написал министр Кабмина Василий Мокан в Facebook.

На заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов:

г. Овруч Коростенского района (Житомирская область);

г. Городок Хмельницкого района (Хмельницкая область);

г. Рогатин Ивано-Франковского района (Ивано-Франковская область);

г. Арциз Болградского района (Одесская область);

г. Рубежное Северодонецкого района (Луганская область);

г. Большие Мосты Червоноградского района (Львовская область);

г. Шполы Звенигородского района (Черкасская область).

По словам Мокана, «до сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены», что мешало:

- созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития;

- обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности.

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