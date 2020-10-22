Кабмин изменил границы семи украинских городов: список

Правительство одобрило изменение границ для семи городов Украины
Кабинет министров Украины одобрил постановления Верховной Рады о пересмотре и закреплении административных границ в семи украинских городах.
Об этом написал министр Кабмина Василий Мокан в Facebook.
На заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов:
По словам Мокана, «до сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены», что мешало:
- созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития;
- обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности.
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