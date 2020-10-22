Украина Кабмин изменил границы семи украинских городов: список

2020-10-22 18:30 342

 

Правительство одобрило изменение границ для семи городов Украины

Кабинет министров Украины одобрил постановления Верховной Рады о пересмотре и закреплении административных границ в семи украинских городах.

Об этом написал министр Кабмина Василий Мокан в Facebook.

На заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов:

  • г. Овруч Коростенского района (Житомирская область);
  • г. Городок Хмельницкого района (Хмельницкая область);
  • г. Рогатин Ивано-Франковского района (Ивано-Франковская область);
  • г. Арциз Болградского района (Одесская область);
  • г. Рубежное Северодонецкого района (Луганская область);
  • г. Большие Мосты Червоноградского района (Львовская область);
  • г. Шполы Звенигородского района (Черкасская область).

По словам Мокана, «до сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены», что мешало:

- созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития;

- обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

"Требование времени". Кабмин ушел в удаленный режим работы из-за эпидемии COVID-19

2020-10-21 22:00 459

Зарплаты медицинских работников резко подскачут, в Кабмине озвучили новые суммы: когда ждать повышения

2020-10-14 18:00 1563

В Украине изменили критерии для красной зоны

2020-10-13 21:30 828

Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00

2020-10-13 20:00 687

Еще новости в разделе "Украина"

Жительница Одессы "прославилась" странной выходкой с детьми на дороге

2020-10-22 21:00 192

Коммунальные тарифы станут делом местной власти: к чему это приведет

2020-10-22 20:00 243

Кабмин изменил границы семи украинских городов: список

2020-10-22 18:30 342

В Украину возвращается жара до +23: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

2020-10-22 18:00 432
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Жительница Одессы "прославилась" странной выходкой с детьми на дороге 2020-10-22 21:00 192
Коммунальные тарифы станут делом местной власти: к чему это приведет 2020-10-22 20:00 243
Кабмин изменил границы семи украинских городов: список 2020-10-22 18:30 342
В Украину возвращается жара до +23: синоптик дала прогноз погоды до конца недели 2020-10-22 18:00 432

Лента

22:00 Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч "Шахтер" – "Интер"
21:30 Алиев не даст согласия на референдум в Карабахе
21:00 Жительница Одессы "прославилась" странной выходкой с детьми на дороге
20:58 У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ
20:30 В Минздраве назвали цену разработки украинской вакцины от Covid-19 и когда она будет готова
20:00 Коммунальные тарифы станут делом местной власти: к чему это приведет
19:30 Украина обратилась в ООН из-за космических объектов в Крыму
19:14 Новый член Совета НБУ Василий Горбаль задекларировал квар-тиру за 8 грн и 10 млн грн в подарок от мамы
19:00 Зеленский объяснил, когда и почему в Украине введут жесткий карантин
18:30 Кабмин изменил границы семи украинских городов: список