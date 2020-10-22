Украина Коммунальные тарифы станут делом местной власти: к чему это приведет

2020-10-22 20:00 246

В Кабинете министров разработан проект закона под названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения».

Об этом сообщает БизнесЦензор. Теперь дело за Верховной Радой.

По словам представителя Кабмина в парламенте Василия Мокана, этот документ предполагает передачу местным органам власти полномочий по лицензированию в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – следовательно, и установления тарифов на соответствующие услуги.

В ведении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая прежде занималась этими вопросами, останутся только лицензирование и установление тарифов на производство и передачу энергии.

Однако прежние тарифы продолжат действовать до установления новых.

В Кабмине эту меру рассматривают как логическое продолжение политики децентрализации. Также, по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, она является необходимым условием для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, то есть для получения кредитов от него.

«КП» в Украине приводит по этому поводу экспертное мнение соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича.

По его словам, уже сейчас НКРЭКУ выдаёт лицензии только 26 компаниям, на долю которых приходится около двадцати процентов рынка производителей тепла. Всё остальное и так относится к ведению муниципалитетов, только теперь они станут лицензировать также поставщиков воды.

Марунич полагает, что на практике принятие этого закона изменит только одно: муниципалитеты смогут дотациями снижать коммунальные тарифы, чтобы понравиться гражданам перед выборами.

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